01.05.2020 - 14:22 | | DHA
AK Parti'li Çelik'ten '1 Mayıs' mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü mesaj yayınlayarak kutladı.
AK Parti'li Çelik, dünyayı güzelleştirenin emek, çirkinleştirenin her zaman her çeşit sömürü olduğunu vurgulayarak, "Emek insanlığa değer katar. Alın terleriyle dünyamızı hep daha iyi bir yer yapmaya gayret eden emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyoruz. Sömürü iklimi bozuyor, çevreyi tahrip ediyor, insanı en temel yaşam koşullarından mahrum ediyor. Sömürüye dayanan sistemler ve ideolojiler dünyayı çirkinleştirir. Emeğin kötülüğe karşı iyilik mücadelesi insanlık mücadelesidir" ifadelerini kullandı.
Türkiye’den Viyana'ya dönen gurbetçiler: Türkiye'den döndüğümüze pişmanızCorona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye’de kalan Avusturya vatandaşlarının yanı sıra aralarında ülkede yaşayan Türk gurbetçilerin de bulunduğu 200 kişilik kafile, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan Sunexpress havayolu şirketine ait uçakla Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi. Viyana (Schwechat) Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan Türk vatandaşları Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, " Mecbur olmasak Viyana'ya gelmezdik. Türkiye cennet döndüğümüze pişmanız" dedi.