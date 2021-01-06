Akademisyenler sırtını döndü

Rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler atamaya tepki göstererek slogan attı. Sabahın erken saatlerinden itibaren polis ekipleri, üniversitenin Güney Kampüsü girişinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi aldı. Cübbelerini giyerek Güney Kampüs meydanında toplanan çok sayıda akademisyen, rektörlük devir teslim töreni sırasında binaya sırtlarını dönerek sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Akademisyenler daha sonra üniversitenin 15 maddeden oluşan etik ilkelerini okudu. Alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getiren gruptakiler, önceki günkü protestoda yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.