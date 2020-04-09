Akar’dan İdlib açıklaması: Ortak devriye devam edecek

TRT Haber’de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar özetle şunları kaydetti:

ATEŞKES SÜRÜYOR (Ateşkes ihlali var mı?): Birkaç münferit ateşkes ihlali olmakla beraber genel anlamda oradaki ateşkes, huzur ortamı devam etmekte. Gerginliğin azalmasının en temel göstergesi, 70-80 bin civarında İdlibli vatandaş şu anda evine dönmüş bulunmakta.

1103 TERÖRİST ETKİSİZ (Harekat bölgeleri): 1 Ocak’tan itibaren Suriye’nin kuzeyindeki harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz sonucunda 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Aynı tarihten itibaren 58-59 kara operasyonu yapıldı ve bunları da 90 hava operasyonuyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu operasyonlar sonucunda da toplam 200 terörist etkisiz hale getirildi.

SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI (Kovid-19 konusunda NATO ile dayanışma): NATO’nun ortaya koyduğu bu sivil olağanüstü hal kriz mekanizması çerçevesinde bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz. 15 Nisan’da telekonferans yoluyla savunma bakanları olarak da toplanacağız NATO çatısı altında ve yapılanları gözden geçirme fırsatı bulacağız.

HAFTADA 10 MİLYON MASKE: Şu anda haftada 3.5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Ayrıca haftada 110 bin tulum da yapabilecek hale geldik. Kapasitemizi önümüzdeki hafta, haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracağız.