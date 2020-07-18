18.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Akbaşoğlu, yoğun bakıma sevk edildi
Koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Akbaşoğlu, temmuz başında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi” ifadelerini kullanmıştı.
Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, Kovid-19’a eşlik eden bazı başka rahatsızlıklarının da bulunması nedeniyle, geçen süre içinde tedaviye beklenen düzeyde yanıt vermedi. Akbaşoğlu bunun üzerine, ilaç tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakım servisine alındı.