Akbaşoğlu, yoğun bakıma sevk edildi

Akbaşoğlu, temmuz başında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi” ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, Kovid-19’a eşlik eden bazı başka rahatsızlıklarının da bulunması nedeniyle, geçen süre içinde tedaviye beklenen düzeyde yanıt vermedi. Akbaşoğlu bunun üzerine, ilaç tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakım servisine alındı.