MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akbaşoğlu, yoğun bakıma sevk edildi
ABONE OL
18.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akbaşoğlu, yoğun bakıma sevk edildi

Koronavirüs tedavisi gören AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Akbaşoğlu, yoğun bakıma sevk edildi

Akbaşoğlu, temmuz başında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Rutin yaptırdığımız korona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi” ifadelerini kullanmıştı.

Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, Kovid-19’a eşlik eden bazı başka rahatsızlıklarının da bulunması nedeniyle, geçen süre içinde tedaviye beklenen düzeyde yanıt vermedi. Akbaşoğlu bunun üzerine, ilaç tedavisine devam edilmek üzere yoğun bakım servisine alındı.                     

Kaçkar Dağı'na tırmanırken yamaçtan düştü!Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken 25 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralanan dağcı Mehmet Birlik (58), askeri helikopterle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs barometresi için ilk adım

Koronavirüs barometresi için ilk adım

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

Sıradaki Haber