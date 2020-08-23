Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı!

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Covid-19 vakalarının artması üzerine bir dizi kararlar aldı.
Alınan kararlar içerisinde, düğün, nişan ve mevlitlerde, kapalı ve açık alan, sokak ve mahalle içindeki organizelerde yemek ikramında bulunulmamasına karar verildi.
Düğün, nişan ve mevlitler kolluk kuvvetlerine 24 saat öncesinde bildirilecek.
Sözü edilen kararlara uymayanlara kanun gereği ceza kesilecek.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.