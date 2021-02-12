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12.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Akdeniz diyeti beynin de dostu

Yeni bir çalışma, Akdeniz diyetinin kişiyi yaşlılık döneminde zihinsel olarak zinde tuttuğunu ortaya çıkardı

Akdeniz diyeti beynin de dostu

İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, Akdeniz diyeti ile beslenen kişilerin yaşlılık döneminde daha iyi bilişsel işlevlere sahip olduğunu ortaya koydu. ‘Deneysel Gerontoloji’ adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, 70’li yaşlarındaki 500’den fazla kişiye yeme alışkanlıkları hakkında sorular soruldu ve hafıza ile düşünme testleri verildi.

Daha iyi puan aldılar

Bunun sonucunda özellikle bol yeşil yapraklı sebze ve çok az kırmızı et yiyerek Akdeniz diyetini uygulayanlar diğerlerine kıyasla daha iyi puan aldı. Öte yandan, söz konusu katılımcıların MRG yöntemiyle görüntülenen beyinlerinde ‘beklenmedik’ bir şekilde daha iyi beyin fonksiyonunun yapısal işaretleri gözlemlenmedi. Araştırmanın baş yazarı olan Edinburgh Üniversitesi’nden Janie Corley, Akdeniz diyetinin beynin görüntüleme teknikleriyle ulaşılamayan belirli bölgelerini etkileme olasılığının bulunduğunu söyledi.

Özelliği neler?

Geleneksel Akdeniz diyeti bol miktarda sebze, meyve, fasulye, tam tahıllar ve zeytinyağı gibi birçok besini içerir. Diyette orta miktarda balık, tavuk ve süt ürünleri ile çok az şeker ve kırmızı et yer alır. Akdeniz diyetinin temelinde bol yeşil yapraklı sebze, bol meyve ve balık bulunurken, kırmızı et ve şekerli yiyecekler ile içecekler çok az bulunur.

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