'Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin çıkarını korumak hakkımız'

Türkiye’yi gerginlik çıkarmak ve provokasyon yapmakla suçlayan Yunan Bakana Çakırözer, “Yaşanan gerilimin asıl sorumlusu Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal eden, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlardır. Asıl provokasyon silahsız olması gereken adaları silahlandırmaktır” dedi. Çakırözer, Türkiye’nin kendisinin ve KKTC’nin çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan hedef aldı!

Atina’da 18 - 23 Kasım arasında yapılması planlanan bu yılki NATOPA Genel Kurul toplantıları Covid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştiriliyor. NATO üyeleri ve gözlemci ülkelerin milletvekillerinin takip etiği toplantıların dünkü bölümüne konuşmacı olarak katılan Yunan Savunma Bakanı Panagiyotopulos, konuşmasının büyük bölümünde Türkiye’yi hedef aldı. Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz aylarda yaşanan gerginliğin sorumlusunun Türkiye olduğunu ileri süren Yunanlı Bakan, “Mart’ta başlayan Ağustos’ta tırmanan ve hala da sürmekte olan gerginlik nedeniyle ordumuzu alarma geçirmek zorunda kaldık. Egemenlik haklarımıza bir müdahale var.

Gunbot diplomasisi ile barış olmaz. Bu provokasyonlar hem bölgeyi istikrarsızlaştırıyor hem de NATO içindeki bütünlüğü, uyumu bozuyor. Gerginlik, tehdit ve karalama kampanyalarıyla barış gelmez. Türkiye Yunanistan’ın egemenlik haklarına yönelik provokasyonlara son vermeli” dedi.

Gerilimin kaynağı

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden TBMM NATOPA Heyetinin üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yunan Bakanın bu sözlerine sert tepki gösterdi. Yaptığı konuşmada NATO toplantılarının Türk-Yunan ikili sorunlarının konuşulacağı yer olmadığını anımsatan Çakırözer, şunları söyledi: “Madem konuşmanızın yarısında Türkiye’yi hedef aldınız o zaman yanıt hakkımız doğdu. Doğu Akdeniz’deki mevcut gerginliklerin kaynağı Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının tek taraflı hareketleridir. Türkiye baştan beri bölgede kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok saymayacak, barışçı ve eşitlikçi bir çözümün önemini vurgulayan taraf oldu. Diyaloga hep açık olduk. Ama aynısı Yunanistan için söylenemez.”

‘Asıl provokasyon adaları silahlandırmaktır’

Yunanistan’ın provokatif tavırlarına değinen Çakırözer, “Silahsız statüde olması gereken Doğu Ege Adalarının silahlandırılması gibi, Doğu Akdeniz’de askeri tatbikatlar gibi provokasyonlar devam etmekte. Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakları çiğnenmekte. Bizim ısrarla söylediğimiz tek şey ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı davranacağımız” diye konuştu.

Riski azaltmanın yolu diyalog

Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğin giderilmesi için NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından başlatılan ‘Çatışma önleme girişimini’ Türkiye’nin desteklediğini anımsatan Çakırözer, “Bölgede çatışma riskinin ortadan kalkması için bu girişimin en geniş şekilde hayata geçmesinde yarar var. NATO’daki müttefiklerimizin de bölgede kapsamlı bir diyaloğu desteklemesini bekleriz” dedi.

Haklarımız korunmalı

Türkiye’nin diyalog ve iş birliğinden yana olduğunun altını çizen Çakırözer, “Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin meşru haklarının güvence altında olacağı, eşitlikçi ve hakkaniyetli bir çözüm için Türkiye her zaman hazırdır. Bu çerçevede Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin katılacağı bir bölgesel konferans yapılmalıdır. Böyle bir birliktelik kapsamlı bir iş birliği mekanizması kurulmasına da fırsat sağlayacaktır” çağrısı yaptı.