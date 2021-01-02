Akhisar’da 25 milyon TL heyecanı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği “9884757” numaralı çeyrek biletin Akhisar’da satıldığının açıklanması, ilçede en önemli gündem maddesi oldu. Talihlinin henüz ortaya çıkmaması nedeniyle yeni yılın ilk sabahına merakla uyanan ilçe sakinleri, 25 milyon TL’nin sahibi olan “şanslı milyoneri” arıyor.



‘İlçeye yatırım yapsın’



Akhisar Belediyesi’nde taşeron işçi olarak çalışan Talip Aktürk, “Akhisar için bir tanıtım oldu. İnşallah Akhisar’a yatırım yapar, istihdam sağlar. Bu da 3-5 kişinin daha ekmek yemesi demektir” dedi. Öğretmen Yavuz Demir de, “Daha önceki tecrübelerime dayanarak bilet almadım. Ancak, şu an Akhisar’a çıktığı için ‘Keşke alsaymışım’ diyorum” diye konuştu. Bilet numarasının, büyük ikramiyenin çıktığı bilete yakın olduğunu söyleyen Ufuk Altınoluk ise, “Akşam neredeyse kalbim duracaktı. 4 rakam ile kaçırdım” ifadelerini kullandı. Feridun Taşkök de, “Bende 3 bilet var, heyecana kapıldım, henüz kontrol etmedim. Şanslı kişi ben miyim değil miyim daha belli değil” dedi.









Başkandan ilginç çağrı



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da büyük ikramiyeyi kazanan talihliye sosyal medyadan ilginç bir mesaj yolladı. Başkan Dutlulu, Twitter hesabından “Akhisar 25 milyon TL daha zengin an itibariyle. Biletine büyük ikramiye çıkan 3,5 milyon lira da belediyeye atsın da hizmet edelim” yazılı paylaşım yaptı.

Bileti satan bayi konuştu

‘İnşallah ihtiyaç sahibine çıkmıştır’

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı bileti satan bayi Süleyman Gezer (37), bileti sattığı kişiyi hatırlamadığını, ihtiyaç sahibi birine çıktığını umut ettiğini belirtti. Balıkesir-Manisa kara yolu kenarında bulunan Milli Piyango Bayisi Gar Büfe’nin sahibi evli ve bir çocuk babası Süleyman Gezer, 12 senedir büfe işlettiğini, 7 yıldır da Milli Piyango bayiliği yaptığını söyledi.



Büyük ikramiyenin çıktığı bileti sattığının farkında olmadığını, bileti kimin aldığını hatırlamadığını ifade eden Gezer, “Akhisar’a çıktığını televizyondan öğrendim. Sabahleyin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden aradılar, tebrik ettiler. Benim sattığımı bu şekilde öğrendim. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Böyle bir ihtiyaç sahibine çıktıysa çok mutlu olurum, hayırlı olsun. Sabahtan bu yana telefonlarım hiç susmadı. Arayan arayana. Büyük ikramiyenin benim büfemden çıkması gurur verici” dedi.