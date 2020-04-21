Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Akıl akıldan üstündür atasözü anlamı derin olan ve pek çok duruma karşı çözüm üretecek bir cümledir. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu cümlenin anlamı ‘Birini görmediği ya da anlamadığı bir durumu başkasının görebilmesi veya anlayabilmesi’ şekilde tabir edildiğini söylemek mümkün.

Akıl Akıldan Üstündür Atasözünün Anlamı Nedir?

Akıl akıldan üstündür atasözünün anlamı her insanın aynı anlayış, bilgi ve düşünce yapısına sahip olmadığını göstermesidir. Birinin aklına gelmeyen bir durum başka birinin aklına gelebilir. Herhangi bir konu hakkında ışık tutabilecek dahiyane bir fikir sunabilir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Kısaca atasözü açıklaması olarak ele alındığında ‘konuya göre bir insanın başka bir insandan pek çok fikir noktasında üstün olabileceğini’ gösteren bir cümle olarak öne çıkıyor. Bu atasözü birçok farklı yerde anlamı üzerinden değerlendirilebilir.