Akıl Eş Anlamlısı Nedir? Akıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Akıl kelimesi kişiler arasında cümle içerisinde çoğu kez kullanılmaktadır. Akıl kelimesi doğru yazılışı bazı kişiler tarafından bilinmeyebilir. Peki, akıl kelimesi nasıl yazılır? TDK sözlüklerinde kelimenin anlamı, birleşik mi ayrı mı yazılır bu soruların cevabı bulunabilmektedir. Akıl kelimesi eş anlamlısı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamı sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.
Akıl kelimesi Arapça dili kökeninden türemiştir. Böylece dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Akıl kelimesinin pek çok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlı kelimesi bellek, beyin, düşünce gibi kelimeler barındırmaktadır.
Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
Akıl kelimesi hem eski zamanlarda hem de günümüzde sıklıkla kullanılmış ve kullanılmaya devam eden kelimedir. Akıl kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Akıl kelimesi sözlüklerde birçok anlam barındırır. Anlamı düşünme, anlama ve kavrama gücü diye geçmektedir. Akıl kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise aşağıda belirtilmiştir.
- Us, bellek, beyin, düşünce, hatır, kanı, karın
Anlamları aynı fakat yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelime yerine anlamdaş veya yakın anlam kelimeleri de kullanılabilir.