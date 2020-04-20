MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akıl Eş Anlamlısı Nedir? Akıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
ABONE OL
20.04.2020 - 17:36 |

Akıl Eş Anlamlısı Nedir? Akıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Akıl kelimesi kişiler arasında cümle içerisinde çoğu kez kullanılmaktadır. Akıl kelimesi doğru yazılışı bazı kişiler tarafından bilinmeyebilir. Peki, akıl kelimesi nasıl yazılır? TDK sözlüklerinde kelimenin anlamı, birleşik mi ayrı mı yazılır bu soruların cevabı bulunabilmektedir. Akıl kelimesi eş anlamlısı nedir? Akıl kelimesinin eş anlamı sözcükler nelerdir? İşte, detaylar.

Akıl Eş Anlamlısı Nedir? Akıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Akıl kelimesi Arapça dili kökeninden türemiştir. Böylece dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Akıl kelimesinin pek çok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlı kelimesi bellek, beyin, düşünce gibi kelimeler barındırmaktadır.

Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Akıl kelimesi hem eski zamanlarda hem de günümüzde sıklıkla kullanılmış ve kullanılmaya devam eden kelimedir. Akıl kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Akıl kelimesi sözlüklerde birçok anlam barındırır. Anlamı düşünme, anlama ve kavrama gücü diye geçmektedir. Akıl kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise aşağıda belirtilmiştir.

- Us, bellek, beyin, düşünce, hatır, kanı, karın

Anlamları aynı fakat yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelime yerine anlamdaş veya yakın anlam kelimeleri de kullanılabilir. 

Corona virüs hastasında iyileşme gören doktorun danslı sevinciHACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Adnan Menderes Vural (34) bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören corona virüs hastasının iyileşme göstermesi üzerine, sevincini dans ederek gösterdi. Dr. Vural'ın koruyucu giysileriyle Michael Jackson'ın bir şarkısı eşliğinde dans etmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Nehir Eş Anlamlısı Nedir? Nehir Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Edirne'de derneğe baskın! 6 kişiye 'kumar' ve 'sosyal mesafe' cezası

Edirne'de derneğe baskın! 6 kişiye 'kumar' ve 'sosyal mesafe' cezası

Sıradaki Haber