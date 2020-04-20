Akıl Eş Anlamlısı Nedir? Akıl Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Akıl kelimesi Arapça dili kökeninden türemiştir. Böylece dilimize de Arapça dilinden geçmiştir. Akıl kelimesinin pek çok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Kelimenin eş anlamlı kelimesi bellek, beyin, düşünce gibi kelimeler barındırmaktadır.



Akıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?



Akıl kelimesi hem eski zamanlarda hem de günümüzde sıklıkla kullanılmış ve kullanılmaya devam eden kelimedir. Akıl kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. Akıl kelimesi sözlüklerde birçok anlam barındırır. Anlamı düşünme, anlama ve kavrama gücü diye geçmektedir. Akıl kelimesinin eş anlamlı kelimesi ise aşağıda belirtilmiştir.



- Us, bellek, beyin, düşünce, hatır, kanı, karın



Anlamları aynı fakat yazılışları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı kelime yerine anlamdaş veya yakın anlam kelimeleri de kullanılabilir.