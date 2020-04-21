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21.04.2020 - 14:11 |

Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

En etkili anlamlarından birine sahip olarak akıl yaşta değil başta atasözü çok sık kullanılır. Ayrıca bu atasözünün kinayeli bir karşılığı da bulunmaktadır. Peki, akıl yaşta değil baştadır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Akıl yaşta değil baştadır atasözü TDK’ya göre, ‘Hangi yaşta olursa olsun insan kendinden büyük kişilerden daha akıllı ve mantıklı konuşabilir’ anlamı taşımaktadır.

Akıl Yaşta Değil Baştadır Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanlar büyüdükçe ve yaşı geçtikçe yalnızca boyu uzar ve organları büyür. Ancak akıl doğuştan gelen haliyle kalır ve diğer organlar gibi büyümez. Bu yüzden pek çok genç saçı başı ağırmış insanlardan çok daha akıllı ve mantıklı konuşabilmektedir. Böyle bir durumu dile getirebilmek adına ise akıl yaşta değil baştadır atasözü kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Özlü sözler olarak atasözleri geçmişten günümüze kadar ulaşmış en önemli cümlelerdir. Bu cümlelerden biri olarak ise akıl yaşta değil baştadır derin bir anlamı olan güçlü atasözüdür. Doğru ve akıllı konuşmanın yaşla ilgili olmadığını, akılla ilgili olduğunu anlatan bir cümledir.

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