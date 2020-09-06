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06.09.2020 - 15:11 | | İHA

Akılalmaz görüntü! Nikah sonrası corona halayı

İstanbul Bahçelievler’de bir çiftin nikahı sonrası evlendirme dairesi bahçesinde adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı. Kimi maskeli, kimi maskesiz halay çeken vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti.

Akılalmaz görüntü! Nikah sonrası corona halayı

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikahların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı. Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikahlar devam ediyor.

Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıktı. Nikah sonrası evlendirme dairesinin bahçesinde müzik eşliğinde halay çeken topluluk, bu kadarına da pes dedirtti.

Kimi maske takan, kiminde maske olmayan vatandaşların halay çektiği o anlar ise kameraya yansıdı.

 

Türkiye'nin 'Akdeniz Fırtınası' Rum tarafında sert estiTürkiye ve KKTC'nin askeri tatbikatı Rum medyasında manşetten veriliyor, gazeteler 'Türkiye tatbikatla cevap verdi. Türk helikopteri Girne semalarında' başlıklarını kullandı.
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