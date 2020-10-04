Akılalmaz kaza! 6 kabir zarar gördü

Kaza, gece saatlerinde Harmandalı Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Ulukent'ten Çiğli yönüne giden O.A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, Harmandalı Mezarlığı'na girdi. Otomobil sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, 6 mezar zarar gördü. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken, polis O.A.'yı ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Öte yandan zarar gören mezarlardaki kişilerin yakınlarına durumu bildiren polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ekipler hayvan hakkı ihlallerine karşı sahadaİçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçlara müdahale için oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli ekipler, 'HAYDİ' (Hayvan Durum İzleme) uygulaması üzerinden gelen şikayetlere anında müdahale ediyor. Bugüne kadar 32 binden fazla kişinin indirdiği 'HAYDİ' uygulaması ile 1649 ihbara müdahale edildi.