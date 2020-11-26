AkÄ±lalmaz kaza! AraÃ§tan fÄ±rladÄ±, kendini Ã§atÄ±da buldu

Ã–ÄŸleden sonra AkÄ±ncÄ±lar Mahallesi'nde ilginÃ§ bir kaza meydana geldi.Â Mustafa Ã–., yÃ¶netimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araÃ§ yoldan Ã§Ä±karak ÅŸarampole yuvarlandÄ±.



Kazada takla atan kamyonetten fÄ±rlayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Mustafa Ã–., tek katlÄ± bir evinÂ Ã§atÄ±sÄ±na uÃ§tu. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerine polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekibi sevk edildi. YaralÄ± Mustafa Ã–.'ye mÃ¼dahale edebilmek iÃ§in saÄŸlÄ±k ve kurtarma ekipleri merdiven yardÄ±mÄ±yla Ã§atÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlisinin burada ilk mÃ¼dahaleyi yaptÄ±ÄŸÄ± yaralÄ±, gÃ¼venlik bir ÅŸekiyde Ã§atÄ±dan indirildi. Mustafa Ã–., hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kazaÂ anÄ± gÃ¼venlik kamerasÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine anbean yansÄ±dÄ±.