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14.10.2020 - 23:39 |

Akılalmaz olay! Cadde ortasında rögardan çıktı

Rize'de iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışan seyyar satıcı E.D. (30), yağmur suyu kanalına girerek saklandı. Kanalda ilerleyen kişi, cadde ortasında rögarı yumruklayarak yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Piriçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışılan seyyar satıcı E.D. dere yatağından girdiği yağmur suyu kanalına saklandı.

Akılalmaz olay Cadde ortasında rögardan çıktı



Korkudan geri dönemeyen kişi, kanalda ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi ortasında bir rögarı yumruklayarak yardım istedi. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı ile gelen itfaiye ekiplerinin kapağını açtığı rögardan çıkarılan kişi, ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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