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21.12.2020 - 22:38 |

Akılalmaz olay! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

İstanbul Halkalı'da vatandaşlar akılalmaz bir olaya tanık oldu. İsmi öğrenilemeyen bir koca, karısı ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

Akılalmaz olay! Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

İstanbul Halkalı'da geçtiğimiz hafta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.

Akılalmaz olay Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

ÇIPLAK GEZDİRDİLER

İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile aşk yaşadığı düşündüğü adamı buldu. Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.

Akılalmaz olay Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.

Akılalmaz olay Çırılçıplak soyup mahallede gezdirdiler

Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü. (SABAH)

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