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14.04.2020 - 02:51 | | AA

Akılalmaz olay! Corona virüs tanısı konuldu çarşafları bağlayarak kaçtı

Denizli'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçtı.

Akılalmaz olay! Corona virüs tanısı konuldu çarşafları bağlayarak kaçtı

Alınan bilgiye göre, Sarayköy ilçesinde ikamet eden ve koronavirüs şüphesi ile Denizli Devlet Hastanesinde izole edilmiş ünitede gözlem altına tutulan 38 yaşındaki Ufuk G'nin odasında olmadığını fark eden görevliler, durumu hastanedeki güvenlik görevlilerine bildirdi.

Hastanede yapılan araştırmada, Ufuk G'nin 2. kattaki odasının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak zemine indiğinin ve hastaneden kaçtığının tespit edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Ekiplerce hastane çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Polis ekiplerinden arama sırasında şüpheli ile temas kurulmaması ve kendisinin özel kıyafetli 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilmesi istendi.

 

Bakan Koca'dan #BirlikteYeneceğiz paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz
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