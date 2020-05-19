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19.05.2020 - 12:43 | | İHA

Akılalmaz olay! Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalıştı

Antalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kısmi karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Akılalmaz olay! Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi 2842 Sokak üzerindeki bir kanalizasyon çukurunda meydana geldi. Corona virüs tedbirleri çerçevesinde kısmı karantinanın uygulandığı Yeşildere Mahallesine, polis ve bariyerlerden giremeyen Aziz G., farklı bir yönteme başvurdu. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen genç kanalizasyon hattından bölgeye girmek istedi. Girdiği kanalizasyon hattından bir süre ilerleyen Aziz G., fenalaştı.

Akılalmaz olay Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalıştı

Mazgal kapağından, ‘yardım edin’ diye bağıran Aziz G.’nin sesini yakındaki vatandaşlar duydu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendi. Ekipler kapağı kaldırım uzattıkları merdivenle Aziz G.’yi dışarı çıkardı. Bitkin olduğu gözlemlenen Aziz G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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