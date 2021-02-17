AkÄ±lalmaz olay! KayÄ±npederinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±

Olay, 12 Åžubat gÃ¼nÃ¼ saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Toroslar ilÃ§esinde meydana geldi. 2 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu T.M.T. ile hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± yayla evinde geÃ§irmek iÃ§in ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ã‡avuÅŸlu Mahallesi'ndeki evinden Ã§Ä±kan TuÄŸba T., yolda, eÅŸinin husumet yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±npederi ve kayÄ±nbiraderlerinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Ã–nÃ¼ kesilen TuÄŸba T., aracÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±p kaÃ§tÄ±. Ancak bu sÄ±rada ÅŸÃ¼pheliler, arkasÄ±ndan av tÃ¼feÄŸi ile 3 el ateÅŸ etti.

ÅžÃ¼pheliler, peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼kleri TuÄŸba T.â€™nin aracÄ±nÄ± Ã‡amlÄ±dere kÃ¶yÃ¼ mevkiinde bu defa Ã§arparak durdurdu. AÅŸaÄŸÄ± inen 3 kiÅŸi, sopalarla araca vurmaya baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada kayÄ±npeder E.T. (60), av tÃ¼feÄŸi ile 2 el ateÅŸ etti. BÃ¼yÃ¼k korku yaÅŸayan ve ÅŸans eseri arka koltukta oturan oÄŸlu ile olaydan yara almadan kurtulan TuÄŸba T., kaÃ§Ä±p jandarmadan yardÄ±m istedi. Bunun Ã¼zerine ekipler, E.T. ile oÄŸullarÄ± T.T. (29) ve H.T. (37) ile yanlarÄ±ndaki H.Ä°.S.'yi (33) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼pheliler, nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

GÃ¼nlerdir gÃ¶zÃ¼ne uyku girmediÄŸini ve can gÃ¼venliÄŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TuÄŸba T., "Hafta sonu sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle evimden Ã§Ä±kÄ±p yaylaya doÄŸru gidiyordum. Bu sÄ±rada kayÄ±nbiraderim arabayla Ã¶nÃ¼me doÄŸru kÄ±rdÄ±. KaÃ§arken arkamdan Ã¼Ã§ el ateÅŸ etti. Geri dÃ¶nerken arabama Ã§arpÄ±p durdurdular. Arabada Ã§ocuÄŸumun olduÄŸunu sÃ¶ylememe raÄŸmen ellerindeki sopalarla araca vurdular. Bu sÄ±rada kayÄ±npederim koÅŸarak geldi, tÃ¼fekle iÃ§eriye doÄŸru ateÅŸ etti. OlayÄ±n ÅŸokunu atlatÄ±p oradan kaÃ§tÄ±m. Karakola gidip ÅŸikayetÃ§i oldum" dedi.

'TUTUKLANMALARI Ä°Ã‡Ä°N Ã–LMEM MÄ° GEREKÄ°YOR?'

ÅžÃ¼phelilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶steren TuÄŸba T., "Benim ve arkada oturan oÄŸlumun canÄ±na kastettiler. CanÄ±mÄ±zÄ± zor kurtardÄ±k. Bu ÅŸahsÄ±lar dÄ±ÅŸarÄ±da ellerini kollarÄ±nÄ± sallayarak geziyorlar" diye konuÅŸtu.

'TASARLANMIÅž BÄ°R SALDIRI'

Ailenin avukatÄ± ÅžÃ¼kran BilgiÃ§ Mucan ise ÅŸÃ¼phelilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na bir anlam veremediklerini belirterek, "MÃ¼vekkilimi takip edip, yoluna kesiyorlar. AraÃ§, tÃ¼fekle Ã§apraz ateÅŸ altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Araca yÃ¼zlerce saÃ§ma isabet ediyor. Bu, tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s olayÄ±dÄ±r. Hem kadÄ±na hem de Ã§ocuÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir suÃ§. Bu katalog suÃ§ kapsamÄ±ndadÄ±r. OlayÄ±n ÅŸokunu hala Ã¼zerimizden atmÄ±ÅŸ deÄŸiliz. KiÅŸilerin tutuklanmasÄ± talebinde bulunacaÄŸÄ±m" dedi.

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