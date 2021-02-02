Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu

Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi Bağlar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar ettiğini öğrendiği F.K.yle sokağa inerek tartışmaya başladı.

Ellerinde silah bulunan E.Ç. ve F.K.7'nin tartışması sokak ortasında çatışmaya dönüştü. F.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.