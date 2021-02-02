02.02.2021 - 20:35 | | DHA
Akılalmaz olay! Kendisini ihbar eden kişiyi vurdu
Elazığ'da akşam saatlerinde balkonundan rasgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar eden F.K.yi, aşağıya inerek silahla yaraladı. F.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, E.Ç. gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Nailbey Mahallesi Bağlar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre evinin balkonundan rastgele ateş eden E.Ç., kendisini polise ihbar ettiğini öğrendiği F.K.yle sokağa inerek tartışmaya başladı.
Ellerinde silah bulunan E.Ç. ve F.K.7'nin tartışması sokak ortasında çatışmaya dönüştü. F.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.K., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
E.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, F.K.nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
ABD ile kritik görüşme! Türkiye'den Biden yönetimiyle ilk temasCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi ele alındı. Öte yandan önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ile görüşeceği bildirildi.