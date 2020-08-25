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25.08.2020 - 08:24 |

Akılalmaz olay! Şimdi de ağabeyi çıktı...

Artvin Hopa’da önceki gün hastanede şiddete maruz kalan doktor Seda Kenanoğlu bu kez önceki failin ağabeyinin şiddet ve tehditlerine maruz kaldı.

Akılalmaz olay! Şimdi de ağabeyi çıktı...

Dr. Seda Kenanoğlu, görev yaptığı hastanede önceki gün COVID-19 karantinasında olan ve mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gelen Kibarcan Çakmak’ın şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, bu kez Çakmak’ın ağabeyi Nejdet Çakmak bir kafede oturan doktorların yanına geldi ve kardeşine yönelik şikâyetlerini geri çekmelerini istedi.

Çıkan tartışmada hakaret ve küfürler savuran Çakmak, Kenanoğlu’nun yanındaki doktor arkadaşını darp etti. Bunun üzerine iki doktor hastaneye giderek rapor aldı ve Necdet Çakmak’tan şikâyetçi oldu. Doktor Kenanoğlu ve arkadaşı ifadelerinde tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını söyledi.

Akılalmaz olay Şimdi de ağabeyi çıktı...

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