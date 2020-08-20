20.08.2020 - 20:57 | | DHA
Akılalmaz ölüm! Başını yata çarpıp denize düştü...
Bodrum'da, yakıt ikmali yaparken ayağı iskelenin demirine takılınca dengesini kaybederek başını yata çarpıp suya düşen 62 yaşındaki Mehmet Aksun yaşamını yitirdi.
Turgutreis Mahallesi'ndeki bir marinada yat hizmetleri biriminde görev yapan Mehmet Aksun, saat 16.30 sıralarında, demirli bir yata yakıt ikmali yapmaya başladı. Bu sırada ayağı iskelenin demirine takılan Aksun dengesini kaybedip, başını yata çarparak, denize düştü. Çevredekiler durumu fark edip, hemen denize atlayıp, Aksun'u sudan çıkardı.
Bir yandan da durum Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aksun'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (20 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1412 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 254 bin 520 bin, can kaybı 6 bin 58 oldu. Son 24 saatte 882 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 234 bin 797 oldu. Koca, "Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400ü geçti." ifadelerini kullandı.