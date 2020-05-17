17.05.2020 - 22:22 | | DHA
AkÄ±lalmaz ölüm! Henüz 24 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...
Sakarya'nÄ±nÂ AkyazÄ± ilÃ§esinde ormanda kesilen aÄŸacÄ±n baÅŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucuÂ yaralananÂ Hakan Ã‡elikÂ (24) kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â
Olay Ã¶ÄŸle saatlerinde,Â AkyazÄ±nÄ±nÂ NasurlarÂ Mahallesinde bulunan ormanlÄ±k alandaÂ meydana geldi.Â
Ormanda aÄŸaÃ§ kesiminde Ã§alÄ±ÅŸanÂ Hakan Ã‡elikÂ kesilen aÄŸacÄ±n baÅŸÄ±na Ã§arpmasÄ± sonucu yaralandÄ±. Ormanda bulunanlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine gelen 112 Acil SaÄŸlÄ±k ekibi yaralanan Hakan Ã‡elikiÂ AkyazÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rdÄ±. BuradanÂ YenikentÂ Devlet HastanesineÂ sevk edilen Hakan Ã‡elik yapÄ±lanÂ tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Olayla ilgiliÂ soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Sokak hayvanlarÄ±na mama bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± için üstüne yürüdüler!EskiÅŸehir'de 65 yaÅŸ ve üstü vatandaÅŸlar için verilen 6 saatlik sokaÄŸa çÄ±kma izni sÄ±rasÄ±nda evlerinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki parka sokak hayvanlarÄ± için mama ve su bÄ±rakan yaÅŸlÄ± adama, komÅŸusu olduÄŸu öÄŸrenilen bir kiÅŸi tepki gösterip üzerine yürüdü. YaÅŸlÄ± adamÄ±n parka bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mama ve su kaplarÄ±nÄ± tekmeleyip hakaret eden kiÅŸinin bu davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n görüntülendiÄŸi videonun sosyal meydana yayÄ±nlanmasÄ± büyük tepki gördü.