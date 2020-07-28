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28.07.2020 - 13:36 | | DHA

Akılalmaz plan! Corona virüs testi için cezaevinden çıkan karısını kaçırdı

Adana'da, koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait 34 LGD 65 plakalı minibüs binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

Akılalmaz plan Corona virüs testi için cezaevinden çıkan karısını kaçırdı

ARACI TERK EDİP KAÇTILAR

Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Akılalmaz plan Corona virüs testi için cezaevinden çıkan karısını kaçırdı

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram uyarısı! 'Çok ama çok dikkat etmeli'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Kabir ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Koronavirüs salgını) Bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum diyoruz ya; özellikle, temizlik, maske, mesafe bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağıya çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.
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