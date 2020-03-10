MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptı
ABONE OL
10.03.2020 - 16:38 | | DHA

Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptı

Hakkari'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptı

Kent merkezinde yapılan Elektronik Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda (E-MTSK) salon görevlileri bir kişinin durumundan şüphelendi. Bunun üzerine polisin arama yaptığı şüphelinin üzerinden 1 adet düğme kamera, kameradaki verileri toplayan hafıza, sistemin çalışması için monte edilmiş batarya, görüntüleri karşı tarafa aktarmak için kullanılan 'vınn' cihazı ile ses aktarım kulaklığı ele geçirildi.

Detaylı incelemede sınav merkezi yakınında park halindeki bir araç içerisinde ise olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişinin de görüntüleri izleyerek çözdüğü, soruların cevabını kulaklık yardımıyla şahsa ilettiği belirlendi. Polis ekipleri, ele geçirdikleri sistemi detaylı bir şekilde anlatırken, gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Akılalmaz yöntem! Tek bir düğme kullanarak yaptıHakkari'de ehliyet sınavında üzerindeki düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, salon görevlisi ve polisin dikkati sayesinde yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Survivor Gizem kimdir, yaşı ve boyu kaç? Survivor Gizem Birdan nereli? İşte biyografisi

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Memur, emekli, dul ve yetim herkesi kapsıyor! Çift maaş...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

Orduya saldırdı! 8 ölü...

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

İşte Türkiye'nin keşfedilmemiş adresleri!

Sıradaki Haber