Akın ettiler! Sokaklarda şok görüntüler

İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.

Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

GALATA KÖPRÜSÜ DOLDU TAŞTI

İstanbullular Eminönü ve Karaköy'e akın etti. Hem balıkçılarla hem de vatandaşlarla dolup taşan Galata Köprüsü havadan da görüntülendi.

Özellikle balıkçıların yoğun olarak bulunduğu köprü üzerinde maske kuralına uyulmadığı ve açık alanda sigara içildiği görüldü. Köprüde balık tutan vatandaşlardan biri, "İnsanlar ne kadar tedbir alırsa alsın her şey bizim elimizde. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama insanlar virüs yokmuş gibi hareket ediyor derken" bir başka balıkçı ise "Sabah saat 10.00'dan beri buradayım. Burası hep böyle kalabalık, herhangi bir uyarıda da bulunulmadı" ifadelerini kullandı.









