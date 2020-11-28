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28.11.2020 - 17:28 | | DHA

Akın ettiler! Sokaklarda şok görüntüler

Akşam saat 20.00' de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kadıköy Caddebostan Sahili'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan da görüntülendi.

Akın ettiler! Sokaklarda şok görüntüler
Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi
Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi
Caddebostan Sahili'ndeki kalabalık havadan görüntülendi
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İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili'nde sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde yoğunluk yaşandı. Güneşi de gören İstanbullular buraya geldi. Sahile gelen ve çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, yürüyüş yaptı, bisiklete bindi.  

Bazıları ise çimlerde veya deniz kenarına oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

GALATA KÖPRÜSÜ DOLDU TAŞTI

İstanbullular Eminönü ve Karaköy'e akın etti. Hem balıkçılarla hem de vatandaşlarla dolup taşan Galata Köprüsü havadan da görüntülendi.
Özellikle balıkçıların yoğun olarak bulunduğu köprü üzerinde maske kuralına uyulmadığı ve açık alanda sigara içildiği görüldü. Köprüde balık tutan vatandaşlardan biri, "İnsanlar ne kadar tedbir alırsa alsın her şey bizim elimizde. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz ama insanlar virüs yokmuş gibi hareket ediyor derken" bir başka balıkçı ise "Sabah saat 10.00'dan beri buradayım. Burası hep böyle kalabalık, herhangi bir uyarıda da bulunulmadı" ifadelerini kullandı.

Akın ettiler Sokaklarda şok görüntüler

Akın ettiler Sokaklarda şok görüntüler


Meğer ekmek yüksek fiyattan satılıyormuş! Fırınlardaki denetim ortaya çıkardıİstanbul'da denetlenen 2 bin 892 fırından, bin 571'inin ekmeği yüksek fiyata sattığı tespit edildi.  Denetlemelerde bin 571 fırının tarifeye uymadığı belirlendi. 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi" denildi.
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