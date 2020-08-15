15.08.2020 - 07:00 |
Akıncı ilk testini başarıyla geçti
Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ikinci prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.
Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Akıncı TİHA, 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Akıncı TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.