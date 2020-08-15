Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Akıncı TİHA’nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı’nda yer alan Bayraktar Akıncı Uçuş ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Sistem Doğrulama ve Tanımlama Testi kapsamında havalandı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda Akıncı TİHA, 1 saat 2 dakika havada kaldı. Gökyüzünde gerçekleştirilen testlerin ardından saat 18.30’da piste teker koyan Akıncı TİHA’nın üçüncü uçuş testi de başarıyla tamamlanmış oldu.