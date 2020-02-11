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11.02.2020 - 20:33 | | AA

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski helikopter pilotu üsteğmen Fatih Özcan'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Konya 3. Ana Jet U?s Komutanlıg?ı Muharebe Arama Kurtarma Timi'nde helikopter pilotu olarak görev yapan eski üsteğmen Fatih Özcan esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Özcan, mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmasını tekrarladığını ancak soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul etmediğini dile getirdi.

Hakkında beyanda bulunan tanık ve sanıkların ifadelerini tek tek okuyarak aleyhe olan hususları kabul etmediğini belirten Özcan, 15 Temmuz'da izinde olduğu sırada terör saldırısı olduğunun söylenmesi üzerine göreve çağırıldığını savundu.

Olay günü uçuş yapması planlanan pilotun rahatsızlanması üzerine kendisinin uçuşa çıktığını anlatan Özcan, darbe girişiminden habersiz olduğunu ve bu düşünceyle hareket etmediğini öne sürdü.

Sanık Özcan, üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlaması konusunda da somut ve kesin bir delil bulunmadığını iddia etti.

Sanık avukatının da savunmasının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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