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05.10.2020 - 10:30 | | AA

Akıncı Üssü davasının görülmesine yeniden başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 18 Eylül'de verilen aranın ardından devam ediliyor.

Akıncı Üssü davasının görülmesine yeniden başlandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya, bazı sanık ve müşteki avukatları katıldı.

Duruşmada, darbeci pilotlara bombalanacak hedefleri ileten eski kurmay binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un beyanı dinleniyor.

Mahkeme, 18 Eylül'de verdiği ara kararda, tutuklu 366 sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip, davanın 5 Ekim-6 Kasım 2020'de görülmesini kararlaştırmıştı.

 

 

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