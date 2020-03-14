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14.03.2020 - 12:08 |

AKOM İstanbul'u yarın için uyardı! Birden başlayacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da yarın beklenen yağmur nedeniyle vatandaşları uyardı. Son meteorolojik verilere göre Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul'u yarın için uyardı! Birden başlayacak...

AKOM’un paylaştığı verilere göre İstanbul’da Pazar öğle saatlerinden itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi (30-70km/s), beraberinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Kentte, sıcaklıkların da 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan verilere göre yarın, hava sıcaklığı en yüksek 8 derece olacak.

 VATANDAŞLARA HASTALIK UYARISI

AKOM, bahar mevsimlerinde sıcaklıklarda yaşanan ani yükseliş ve azalışlar nedeniyle vatandaşı uyarıyor. Hava sıcaklıklarındaki değişimler ve esen rüzgâr nedeniyle başta soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtiliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının 21 Mart’a kadar mevsim normalleri civarı ile 3-5 derece altında, 21-25 Mart tarihleri arasında ise 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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