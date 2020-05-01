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01.05.2020 - 17:19 |

AKOM'dan son dakika paylaşımı! İstanbul'a 3 günlük uyarı

İBB AKOM’un paylaştığı son dakika verilere göre, İstanbul’da 3 gün fırtına ile birlikte aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.

AKOM'dan son dakika paylaşımı! İstanbul'a 3 günlük uyarı

Son dakika haberi I Kuzeyli yönlerden sert esen rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesi (40-60km/s), yarın öğle saatlerinden itibaren ise şiddetini daha da arttırarak aralıklarla kuvvetli fırtına şeklinde (60-90km/s) esmesi tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece gibi batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (15-25kg) olacağı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, meydana gelebilecek yerel olumsuzluklar, ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, yollarda lokal göllenme vb. hadiseler için vatandaşa uyarılarda bulundu. İBB, hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek aksiliklere karşı, nöbetçi personel bulundurma gibi tedbirleri aldı.

AKOMdan son dakika paylaşımı İstanbula 3 günlük uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla görüştüSon dakika haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.
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