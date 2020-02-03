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03.02.2020 - 16:19 | | DHA

Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eşi ve akrabalarının sahip çıkmadığı, tek başına yaşadığı 6 metrekarelik barakada yaşamını yitiren Remzi Polat (82), 10 kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Akrabaları sahip çıkmamıştı, cenazesine 10 kişi katıldı

Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen, bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi verdi. İşitme güçlüğü yaşayan, zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Polat, dün sabah komşuları tarafından barakasında ölü bulundu.

Eşi ve akrabalarının sahip çıkmadığı Remzi Polat için bugün Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden gelen 5 yakını ve komşularıyla birlikte toplam 10 kişinin katıldığı cenaze töreni yapıldı. Kılınan namazın ardından Remzi Polat'ın cenazesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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