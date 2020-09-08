MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü!
ABONE OL
08.09.2020 - 15:12 | | İHA

Akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Adıyaman’da, ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken şüpheli şahıslar kayıplara karıştı.

Akrabaların kavgasında ortalık savaş alanına döndü!

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Adıyaman Defterdarlığı yakınlarında akrabalar arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Bir anda ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada Z.A. isimli kişi, pompalı av tüfeğinden çıkan saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgaya karışan şahıslar aynı zamanda olay yerinde bulunan bir otomobilin camlarını da sopalarla paramparça etti. Yaralı Z.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kavgada kullanılan av tüfeğini olay yeri yakınlarında bulunan bir markete bırakarak kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet sürücüsü ölümden döndüTEM Otoyolu Ataşehir mevkisinde trafikte “makas” atan otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Yaşananlar kask kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü ölümden döndüğü olay sonrası otomobil sürücüsü kaçtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! RTÜK'ten 'Erol Mütercimler' incelemesi

Son dakika! RTÜK'ten 'Erol Mütercimler' incelemesi

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

İstanbul'da 17 ilçede uyuşturucu satıcılarına operasyon kamerada

Sıradaki Haber