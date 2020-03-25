Akrabaların silahlı yol kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Kılçık Mahallesi'nde oturan akraba Demir ve Aslan aileleri arasında, dün gece araziden geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Yehsa Aslan öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgaya karışan bazı kişiler ise gözaltına alındı.
Olayların daha fazla büyümemesi için mahallede jandarma, yaralıların tedavi gördüğü hastanede ise polis ekipleri önlem aldı.
Kilosu 120 lira olan kuzugöbeği, bağışıklık sistemi için birebirMUĞLA'nın Dalaman, Köyceğiz, Menteşe ve Ortaca İlçeleri'nde, kuzugöbeği mantarı toplama mevsimi başlarken, kilosu 120 ile 150 lira arasında alıcı buluyor. Pazarcı esnafı, koronavirüs vakalarının görülmesi sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere kuzugöbeği mantarı tüketin çağrısında bulundu.