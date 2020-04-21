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21.04.2020 - 16:39 | | DHA

Akrabaların tarla sürme kavgası kanlı bitti!

Osmaniye’de, 'tarla sürme' nedeniyle çıkan kavgada, akraba olan Hacı Mehmet Usta (70) ve Mustafa Usta (52) birbirlerini silahla vurarak, öldürdü.

Akrabaların tarla sürme kavgası kanlı bitti!

Olay, merkeze bağlı Köyyeri köyünde meydana geldi. İddiaya göre, babaları amca çocuğu olan Hacı Mehmet Usta ile Mustafa Usta, 'tarla sürme' yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki akraba, birbirine tabanca ve av tüfeği ile ateş etti.

Akrabaların tarla sürme kavgası kanlı bitti

Ağır yaralanan Mustafa Usta, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesi'nde, Hacı Mehmet Usta ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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