Akşam ezanı kaçta okunuyor? 18 Şubat Regaip Kandili iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Adana il il iftar saatleri

Akşam ezanı kaçta okunuyor? Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar saatlerini paylaştı. İmsak vakti Regaip Kandili için oruç tutmak için sahurlarını yapan milyonlarca vatandaş iftar saati sorgusunu yapıyor. Diyanet il il iftar vakitlerini derledik. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir iftar vakitleri...

18 ŞUBAT AKŞAM EZANI SAATLERİ

İstanbul iftar saati: 18:48

Ankara iftar saati: 18:34

İzmir iftar saati: 18:59

Bursa iftar saati: 18:49

Gaziantep iftar saati: 18:20

Eskişehir iftar saati: 18:44

Çanakkale iftar saati: 19:00

Kayseri iftar saati: 18:25

Adana iftar saati: 18:28

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İBADET NEDİR, KAÇ KISMA AYRILIR?

İbadet; “itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek, ilah edinmek” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise; “Mükellef olan kişinin Rabbine tazim için yaptığı, fiil ve niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan ve Allah’a yakınlık ifade eden şuurlu itaat” demektir. Allah’a ibadet; itaat etmenin ve saygı göstermenin zirvesidir. Kur’an’da insanların, Allah’a ibadet için yaratıldıkları (Zariyât, 51/56), bütün peygamberlerin, insanları Allah’a ibadete davet ettikleri (Bakara, 2/83) bildirilmiştir.

Kur’an’da ibadet kavramı; tevhid (Nisa, 4/36), itaat (Bakara, 2/172), dua (Mü’min, 40/60), boyun eğmek (Fatiha, 1/5), iman ve salih amel (Nisa, 4/172-173), Allah’ı tesbih ve secde (A’raf, 7/206), Allah’ı bilmek ve tanımak gibi (Zariyat, 51/56) anlamlarda kullanılmıştır. Bu manalardan hareketle ibadet, İslam’ın emir ve yasaklarını gözetmeyi ve Allah’ın sınırlarını korumayı ifade eder.

Bir davranışın ibadet olabilmesi için; kişide iman, niyet ve ihlas olması gerekir. İbadetin Allah rızası için yapılması ve İslam’a uygun olması lazım gelir.

Uygulama itibarıyla ibadetler dört kısma ayrılır:

a) İman, ihlas, niyet, tefekkür, marifet, sabır, takva gibi kalbî ibadetler.

b) Namaz, oruç, dil ile zikir ve dua, ana-babaya iyilik, insanlara iyi muamele ve sıla-i rahim gibi beden ile yapılan ibadetler.

c) Zekât, sadaka, yakınlara ve fakirlere yardım, Allah yolunda infak gibi mal ve servetle yapılan ibadetler.

d) Hacca gitmek, cihat etmek gibi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetler.