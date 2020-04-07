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07.04.2020 - 13:04 |

Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta? Diyanet İl il ezan vakitleri

Berat Kandili münasebetiyle müslümanlar günü oruçlu geçiriyor. Berat Kandili gecesi öncesinde günü oruçla geçiren müslümanlar akşam ezanı saat kaçta okunuyor, iftar saat kaçta gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar bu akşam saat kaçta? İşte Diyanet tarafından açıklanan il il namaz ve iftar vakitleri...

Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta? Diyanet İl il ezan vakitleri

Akşam ezanı için geri sayım sürüyor. Berat Kandili olması münasebetiyle günü oruçlu geçirecek olan binlerce müslüman iftar saatini araştırmaya başladı. Peki Berat Kandili gecesinde iftar saat kaçta açılacak? İslam aleminde önemli bir yere sahip olan gün ve gecelere müslümanar hayır ve hasenat kazanbilmek için günü oruçlu geceleri ise ibadet ile geçiriyor. Peki Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar saat kaçta?

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Akşam ezanı İstanbul'da 19:42'de Ankara'da 19:26'da İzmir'de ise 19:47'de okunacak! İşte il il iftar vakitleri...

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Akşam Namazı 5 rekattır. 3 rekat farz ve 2 rekat sünnet olarak kılınır.

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının üç rekat farzını kılmaya” diye niyet ederiz.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke‘yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Akşam Namazının 2 Rekat Sünneti

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için Akşam namazının iki rekat sünnetini kılmaya” diye niyet ederiz.
“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Subhaneke‘yi okuruz.
Euzü-besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.
Besmele çekeriz.
Fatiha okuruz.
Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.
Rüku‘ya gideriz.
Secde‘ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde‘ye gideriz.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

 

Maske satışı resmen yasak ama... Bugün İstanbul!Corona virüs salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında market, pazar yerleri ve toplu ulaşım araçları gibi insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise dün akşam yaptığı açıklamada para ile maske satışının kesinlikle yasak olduğunu belirterek, "Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız var. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız" diye konuştu ancak özellikle pazar alanlarında maske satışı bugün de devam ediyor.
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