MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı
ABONE OL
07.04.2020 - 10:36 | | DHA

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

İstanbul Aksaray'da belediye ekipleri, corona virüs tedbirleri kapsamında, duraklarda bekleyenlere, trafikteki sürücülere, alışveriş yapanlara ve esnafa maske dağıttı.

Aksaray'da, belediyeden maske dağıtımı

Aksaray Belediyesi görevlileri, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sabah saatlerinden itibaren otobüs duraklarında bekleyenlere, toplu taşıma araçlarını kullananlara, semt pazarlarındaki esnaf ile alışveriş yapanlara ve trafikteki sürücülere maske dağıttı. Zabıta ekipleri de halkı ve esnafı maskesiz dışarı çıkmamaları konusunda bilgilendirdi.

Semt pazarlarında hijyen kontrolü de yapan belediye ekipleri, pazar giriş ve çıkışlarına sıvı dezenfektan aparatları yerleştirdi. Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplu bulunulan tüm alanlarda düzenli olarak maske dağıtımının sürdürüleceğini belirterek, ''Vatandaşlarımızdan isteğimiz, kendisi ve ailelerin sağlığı için kurallara uymaları, topluma açık alanlarda ve pazar yerlerinde maskelerini mutlaka takmalarıdır" dedi.

 

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

EBA TV 7 Nisan dersleri canlı izle! TRT EBA TV Uzaktan eğitim ders programı ve frekans bilgileri...

EBA TV 7 Nisan dersleri canlı izle! TRT EBA TV Uzaktan eğitim ders programı ve frekans bilgileri...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! e-Devlet'ten yardım parası nasıl sorgulanır?

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama ekranı! e-Devlet'ten yardım parası nasıl sorgulanır?

Sıradaki Haber