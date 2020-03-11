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11.03.2020 - 10:09 | | DHA

Aksaray’da feci kaza! 5 kişi yaralandı

Aksaray’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Aksaray’da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Aksaray’da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Aksaray’da feci kaza! 5 kişi yaralandı
Aksaray’da feci kaza! 5 kişi yaralandı
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu 7’nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul’dan Antakya’ya giden Ziya Dalı (26) yönetimindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, Afganistan uyruklu Aziz Özbek'in (45) kullandığı 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Ziya Dalı, yanındaki Sami Bakıncı (30) Esat Davutoğlu (41) ile diğer sürücü Aziz Özbek ve yanındaki Afganistan uyruklu Abdullah Masdat yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aziz Özbek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan sürücü Aziz Özbek'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.

 

 

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