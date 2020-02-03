Aksaray’da feci kaza! Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Arif Ayhan yönetimindeki 42 ABP 352 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Ayhan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.