Aksaray'da kaza! 6 kişi yaralandı

Hasan Türker'in (19) kullandığı 68 KY 346 plakalı otomobil, Hasas Kavşağı'nda Ayşe Parlak (25) idaresindeki 68 AAB 551 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.









Kazada sürücüler ile otomobillerdeki İlknur (44), Esra (44) ve Elif Türker ile Fatih Selim Ok (1)

yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık Ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.