Kaza, saat 08.00 sÄ±ralarÄ±nda, Aksaray- Adana yolunun Organize Sanayi BÃ¶lgesi (OSB) kavÅŸaÄŸÄ±nda meydana geldi. Mahmut YaÅŸa'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± 68 AS 402 plakalÄ± TIR ile Ahmet Yanbak (29) yÃ¶netimindeki 31 VN 825 plakalÄ± TIR Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerden Mahmut YaÅŸa, TIR'da sÄ±kÄ±ÅŸÄ±rken, ihbarla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekibi, YaÅŸa'yÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden yaralÄ± Ã§Ä±kardÄ±.
SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri ise YaÅŸa'yÄ± ambulansla Aksaray EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Tedaviye alÄ±nan Mahmut YaÅŸa'nÄ±n hayati tehlikesinin olduÄŸu belirtildi. Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Â
Â
Van'da facia! Her yerde onlarÄ± arÄ±yorlarBahçesaray karayolunda 5 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 7 kiÅŸinin ise yaralÄ± kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çÄ±ÄŸda kayÄ±p olduÄŸu tahmin edilen 2 kiÅŸi için, sabahÄ±n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla birlikte arama kurtarma çalÄ±ÅŸmasÄ± yeniden baÅŸlatÄ±ldÄ±.