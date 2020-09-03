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03.09.2020 - 14:40 | | DHA

Aksaray'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe ihlali!

Aksaray’da, son günlerde koronavirüs vakalarının artmasına rağmen çoğu kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği görüldü.

Aksaray'da vaka artışına rağmen maske ve sosyal mesafe ihlali!

Aksaray’da düğün, taziye ve toplu etkinlikler nedeniyle koronavirüs vakalarında artış oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, Ardahan ve Aksaray’da son 1 hafta içinde vaka sayısında artış olduğunu belirtti. Vaka sayısının artması üzerine polis ekipleri, denetimleri artırıp, vatandaşa sık sık maske ve sosyal mesafe konularında uyarıda bulunurken, çoğu kişinin tedbirleri ihlal ettiği gözlendi.

Maske takmayanların hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirten kent sakinlerinden Aydan Altun, ''Özellikle kapalı alanlarda çoğu kişi maskesiz geziyor. Dışarıda da maske takmamız gerekiyor. Özellikle mağazalarda satıcılar ve gelen müşterilerin takması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla maske takmayan insan var. Bir kişi, birçok insanın hakkına girebiliyor. Sen maske taksan bile karşı taraf takmadığı zaman bu hastalık çoğalıyor. İnsanların hiçbiri bu duruma dikkat etmiyor. Eğer herkes kurallara uyarsa bu virüsü atlatabiliriz. Ayrıca uymayanlara gerekli cezaların verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından ihracatla ilgili açıklamalarda bulunduHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamalarında bulundu.
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