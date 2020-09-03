AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi!

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" denildi.

Paylaşılan görüntüde, AKSUNGUR'un havadaki ve çizdiği ay yıldızlı bayrağın görüntüsü yer aldı.