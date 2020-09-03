MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi!
ABONE OL
03.09.2020 - 13:11 | | DHA

AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), AKSUNGUR İHA'nın 49 saat havada kalarak, 20 bin feet irtifada gökyüzüne Türk bayrağını çizmesinin görüntülerini paylaştı.

AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada Türk bayrağı çizdi!

TUSAŞ'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20 bin feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için" denildi.

Paylaşılan görüntüde, AKSUNGUR'un havadaki ve çizdiği ay yıldızlı bayrağın görüntüsü yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce ve Abdullah Gül açıklamasıSon dakika gelen habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grip aşısını kimler yaptırmalı? Grip aşısı ne zaman yapılır?

Grip aşısını kimler yaptırmalı? Grip aşısı ne zaman yapılır?

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Son dakika! Hepsi Büyük İskender'e ait! İngiltere'ye kaçıracaklardı, yakalandılar

Son dakika! Hepsi Büyük İskender'e ait! İngiltere'ye kaçıracaklardı, yakalandılar

Sıradaki Haber