AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle;

49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20.000 feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!