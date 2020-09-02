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02.09.2020 - 17:35 | | milliyet.com.tr

AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

AKSUNGUR 59. test uçuşunu tamamladı. 49 saat havada kalarak 20 bin feet irtifa gerçekleştiren AKSUNGUR, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi. O görüntüler ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı.

AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle;

49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20.000 feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!

AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

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AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi

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