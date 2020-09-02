02.09.2020 - 17:35 | | milliyet.com.tr
AKSUNGUR 49 saat havada kaldı, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi
AKSUNGUR 59. test uçuşunu tamamladı. 49 saat havada kalarak 20 bin feet irtifa gerçekleştiren AKSUNGUR, ay yıldızlı bayrağı gökyüzüne çizdi. O görüntüler ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşıldı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle;
49 saat havada kalarak 59'uncu test uçuşunu tamamlayan AKSUNGUR, 20.000 feet irtifada ay yıldızlı bayrağımızı gökyüzüne çizdi. Her şey vatan için!