MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aksungur'dan Teber'li ilk atış
ABONE OL
10.09.2020 - 16:41 | | DHA

Aksungur'dan Teber'li ilk atış

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR İHA, Roketsan tarafından geliştirilen TEBER-82 mühimmatını ateşledi. Böylelikle Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...

Aksungur'dan Teber'li ilk atış

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yerli ve milli silahlarla ilgili önemli testi sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın, Aksungur İHA'sından başarıyla atıldığını belirtti. Demir paylaşımında "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA’dan atıldı. Roketsan’ın ürettiği Teber’in Aksungur’dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir İHA, F16/F4 savaş uçakları tarafından kullanılan bir mühimmatı ateşlemiş oldu...

Aksungurdan Teberli ilk atış

 

AKSUNGUR'UN 49 SAAT REKORU

59'uncu test uçuşunu gerçekleştiren Aksungur'un toplam uçuş süresi 230 saati buldu. Aksungur, son uçuşunda 49 saat havada kalma başarısı gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildiAdana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. Kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe, darbedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın annesi: Oğlum şehit olmak istiyordu

Şehit Tuğgeneral Erdoğan'ın annesi: Oğlum şehit olmak istiyordu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Alacağınız para...

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

Ankara'nın gündeminde! Bugün yapılıyor

10 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

10 Eylül bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

Sıradaki Haber