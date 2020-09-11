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11.09.2020 - 11:56 | | DHA

Akyazı'da zincirleme kaza: 17 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yolcu minibüsü, işçi servisi ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı.

Akyazı'da zincirleme kaza: 17 yaralı

Kaza, Akyazı ilçesi Karaçalılık Mahallesi, Karaçalılık Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Birol Karacan yönetimindeki 54 M 2075 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, ara sokaktan ana yola çıkan Rahmi Duman'ın kullandığı 54 HK 322 plakalı hafif ticari araca çarptı. O sırada Emre Altıntaş yönetimindeki 54 S 2763 plakalı işçi servisi de yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımıGelen son dakika haberine göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını paylaştı.
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