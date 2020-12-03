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03.12.2020 - 11:06 | | DHA

Alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü!

Gaziantep’te, Mustafa Özçetin (42), yakın arkadaşı Mustafa Nazlan tarafından alacak kavgasında bıçaklanarak öldürüldü.

Alacak kavgasında yakın arkadaşını öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Özçetin ile yakın arkadaşı Mustafa Nazlan arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Nazlan yanındaki bıçakla arkadaşı Özçetin'i kalbinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Özçetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan Mustafa Nazlan ise, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 2 çocuk babası Mustafa Özçetin’in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

 

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