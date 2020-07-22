Alacak verece tartışmasında kan aktı

Adana merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29011 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.G. alacağı olan A.K.’nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrası H.G., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek A.K.'yı yaraladı.

Sırtından yaralanan A.K. sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.