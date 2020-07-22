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22.07.2020 - 10:18 | | İHA

Alacak verece tartışmasında kan aktı

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Alacak verece tartışmasında kan aktı

Adana merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi 29011 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, H.G. alacağı olan A.K.’nın evine geldi. Aralarında çıkan tartışma sonrası H.G., yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek A.K.'yı yaraladı.

Sırtından yaralanan A.K. sokağa çıkıp yardım istedi. Yaralı adam, olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

"Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.
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