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24.08.2020 - 13:40 | | DHA

Alacak verecek davası yüzünden kardeşini vurdu!

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde T.Ç., borç-alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Alacak verecek davası yüzünden kardeşini vurdu!

Olay, sabah saatlerinde Kocaali Merkez Mahallesi Zafer Meydanı’nda meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre emlakçılık yapan kardeşi T.Ç. ile meydanda borç-alacak nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., pompalı tüfekle kardeşi T.Ç.’nin üzerine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan T.Ç., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. T.Ç. hastanede tedavi altına alınırken E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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